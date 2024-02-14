Москва, 15 февраля, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин заявил, что нынешнее поколение немцев не должно нести полную политическую ответственность за всё, что «творила нацистская Германия». Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению главы РФ, сейчас надо исходить из реалий и смотреть, кто и какую политику проводит.

«Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники. И не только в Германии. И вообще, лепить этот лейбл на весь немецкий народ — это нечестная позиция», — заявил Путин.

Президент добавил, что злоупотребление тем, что пережили народы СССР, «ни к чему». Лучше, по словам Путина, подумать о том, чтобы на глобальном уровне выстроить антифашистскую, антинацистскую пропаганду и работу на глобальном уровне.

«Это должно быть на уровне общественной инициативы, только тогда работа будет эффективной. Неважно, в какой стране мира это произойдёт», — считает президент России.

Как сообщало ИА Регнум, научная дерзость советских учёных внесла огромный вклад в победу над нацизмом, заявил 8 февраля Владимир Путин.

Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто рассказывает на различных мемориальных мероприятиях, был нацистом и служил в вермахте. Это стало известно 9 февраля, говорится в статье издания Bild.

Во время Второй мировой войны мужчина находился в звании офицера вермахта и служил инженером в области противовоздушной обороны. Вальдемар читал книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» (внесена в России в федеральный список экстремистских материалов) и активно поддерживал правительственный режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами.

Публичные заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о сбежавшем из России в 1904 году прадеде могут обернуться провалом. Судя по всему, Блинкен — «наш человек», сказал президент РФ Владимир Путин.