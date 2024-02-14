Москва, 15 февраля, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Публичные заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о сбежавшем из России в 1904 году прадеде могут обернуться провалом. Судя по всему, Блинкен — «наш человек», сказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Российский лидер напомнил о словах нынешнего госсекретаря США о том, что его предок уехал из России, скрываясь от так называемых еврейских погромов. Путин подтвердил, что в архивных документах отмечен факт бегства прадеда Блинкена из Российской империи, рождённого в Полтавской губернии, позже переехавшего в Киев и сбежавшего именно оттуда.

«В 1904 году прапрадед Блинкена уехал из Киева в США, значит, никакой Украины там не было, раз он говорит, что бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен — наш человек. Только зря делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, российский президент подчеркнул, что не все темы вошли в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, о которых стороны хотели бы сказать. После интервью было время обсудить с ним «демонизацию России», сказал Владимир Путин. В качестве примера он привёл высказывание Энтони Блинкена, который не раз говорил о своём сбежавшем прадеде из России от еврейских погромов.

Путин не получил полного удовольствия от интервью Карлсону. Российский президент заявил, что готовился отвечать на острые вопросы, но американский журналист решил прибегнуть к другой тактике. Карлсон, по словам Путина, как представитель журналистского цеха опасный человек. Путин обратил внимание, что Карлсон несколько раз пытался его прерывать, но всё-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал повода сделать то, к чему был бы готов президент РФ.