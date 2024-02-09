Берлин, 9 февраля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто рассказывает на различных мемориальных мероприятиях, был нацистом и служил в вермахте. Это стало известно 9 февраля.

EPA/ТАСС Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма», — говорится в статье издания Bild.

Согласно историческим документам, на которые оно сослалось, во время Второй мировой войны мужчина находился в звании офицера вермахта и служил инженером в области противовоздушной обороны. Вальдемар читал книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» (внесена в России в федеральный список экстремистских материалов) и активно поддерживал правительственный режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами.

Когда нынешняя глава МИД рассказывала о деде, она упоминала, что он участвовал в войне в рядах вермахта, но не озвучивала ничего о его убеждениях. В МИД Германии заявили, что Бербок не знала о документах, на которые сослался Bild, но в подавляющем большинстве в досье служивших в вермахте есть приписки про их безоговорочную веру в национал-социализм.

Как сообщало ИА Регнум, на заседание парламента Канады в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского в сентябре 2023 года пригласили 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (укр. Гунька), которого спикер палаты общин Энтони Рот под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Пехотная дивизия СС «Галиция» («Галичина») — это набранное из украинских добровольцев соединение войск нацистской Германии.

Инцидент вызвал общественное негодование и огорчил премьер-министра Канады Джастина Трюдо, но он заявил, что скандал не отразится на дальнейшей помощи Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью его слова о том, что он якобы не знал о нацистском прошлом Хунки, получившего почести в канадском парламенте, и напомнила, что внучка нациста Тереза Гунько опубликовала фото, на котором её дед ожидает встречи с Трюдо и Зеленским. Вскоре запись удалили.