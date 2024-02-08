Москва, 8 февраля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Научная дерзость советских учёных внесла огромный вклад в победу над нацизмом, заявил 8 февраля президент России Владимир Путин.

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«Разработки, открытия, научная дерзость учёных внесли огромный вклад в победу над нацизмом», — заявил российский лидер на торжественном вечере по случаю 300-летия Российской академии наук.

Глава государства также отметил, что безграничная широта научного поиска всегда отличали работу академии наук, её представители достигали выдающихся успехов не только в гуманитарной сфере, но и в естественных дисциплинах. Он добавил, что во второй половине ХХ века именно достижения академии позволили создать ракетно-ядерный щит, обеспечить первенство в изучении и освоении космического пространства.

По словам Путина, результаты работы учёных служат становлению российской идентичности в целом.

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В Кремле 8 февраля состоялся торжественный вечер, посвящённый 300-летию Российской академии наук, в ходе которого Путин вручил выдающимся учёным государственные награды и премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2023 год.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января на встрече с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым Путин назвал умными и независимыми зарубежных учёных, работающих с Россией. При этом Красников сообщил президенту, что в РАН работают 439 иностранных членов из 55 стран.