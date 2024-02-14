Москва, 15 февраля, 2024, 00:26 — ИА Регнум. В США могут арестовать журналиста Такера Карлсона, Джулиан Ассанж уже сидит и о нём почти никто не вспоминает. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос. Видео опубликовано 14 февраля в Telegram-канале Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин

«Ассанж сидит. И о нём никто уже почти не вспоминает. Только близкие его люди. Таковы особенности общественного сознания. Уходит тема и всё. Но, правда, Ассанжа хотя бы обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов», — пояснил Путин.

По словам российского лидера, в сегодняшней Америке теоретически всё возможно.

Также Путин отметил, что санкции в отношении американского журналиста Карлсона после его визита в Россию показали бы истинное лицо современной либерально-демократической диктатуры в США.

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Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американское общество столкнётся с информационной бомбой после выхода интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Эксперт также вспомнил о журналисте Джулиане Ассанже, который подвергся преследованию за подобную работу. Вместе с тем Риттер выразил уверенность в том, что Карлсон без каких-либо проблем вернётся в США и с ним вряд ли что-то произойдёт.

В США основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвиняется в раскрытии самого крупного в истории страны массива секретных документов, по совокупности обвинений ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш.

Журналист публиковал на ресурсе секретные документы и сведения о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане. Ему приходилось в течение нескольких лет скрываться в посольстве Эквадора в Великобритании. После смены эквадорской власти в 2019 году британские правоохранители силой арестовали Ассанжа и отправили в тюрьму, несмотря на судебное решение о его экстрадиции в США, которое он пытается обжаловать в ЕСПЧ.