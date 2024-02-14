Москва, 14 февраля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московской медицины.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мы ставим задачу создания лучшей в мире массовой и доступной медпомощи. Для этого полностью модернизируем материальную базу здравоохранения, включая здания и оборудование», — написал он.

По его словам, Москва не только внедряет, но и сама разрабатывает новые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы создать максимально комфортные условия для пациентов и врачей.

Мэр столицы отметил, что с 2010 года ожидаемая продолжительность жизни москвичей увеличилась на 4,5 года и приблизилась к 79 годам, смертность находится на историческом минимуме — 8,8 случая на 1000 человек (в 2010 году — 11 случаев на 1000 человек).

Собянин также подчеркнул, что в столицу приезжают и жители других регионов, чтобы получить качественное лечение. Для этих целей было принято решение обновить медицинскую инфраструктуру Москвы. Так, за последние пять лет получилось реконструировать и построить два миллиона медобъектов.

Теперь же власти столицы планируют к 2026 году полностью обновить все поликлиники, а к 2028-му — здания стационаров.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 14 февраля осмотрели первый в России Центр диагностики и телемедицины. Это один из самых крупных в мире телерадиологических центров, предназначенных для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, которые выполняются в городских медорганизациях.

В центре работает около 400 рентгенологов московских поликлиник. В 2023 году ими было выполнено описание 5 млн исследований, вдвое больше, чем годом ранее. Модель организации лучевой диагностики позволила сократить среднее время описания исследований в 16 раз, до менее чем двух часов.

После посещения медучреждения президент выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий, на котором заявил, что у России есть весомые достижения в медицине, но надо двигаться дальше, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами. Он призвал увеличить финансирование инноваций в медицине, а также заявил, что за свои разработки исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти. Это решение, добавил Путин, призвано обеспечить надежную защиту интеллектуальных прав ведущих медицинских центров и исследовательских институтов, которые создают уникальные технологии.