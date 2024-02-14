Москва, 14 февраля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Россия должна увеличить финансирование инноваций в медицине, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Технологии будущего».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Совсем недавно говорил также и о расширении поддержки отечественной науки. В том числе, считаю необходимым увеличить объём бюджетных средств, ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских технологий и продуктов», — сказал он.

По его словам, за свои разработки исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти, размер должен рассчитываться по понятным правилам. Это решение, добавил Путин, призвано обеспечить надежную защиту интеллектуальных прав ведущих медицинских центров и исследовательских институтов, которые создают уникальные технологии.

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Также российский лидер подчеркнул, что Россия должна быть готова к угрозе возникновения новых эпидемий, для этого необходимо иметь хорошие медицинские наработки.

Глава государства отметил важность наличия мощной суверенной научной и технологической базы и инфраструктуры, включая собственных субстанций, медоборудования и комплектующих к ним.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2023 года в День российской науки президент заявил, что собственные конкурентные продукты в медицине, экологии, энергетике и других сферах необходимо создавать на опережение.

Также глава государства отмечал, что в этом вопросе нужно действовать нелинейно, буквально являясь первопроходцами, и почеркнул, что у России имеется для этого фундамент.