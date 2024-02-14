Москва, 14 февраля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. У России есть весомые достижения в медицине, но надо двигаться дальше, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами. Об этом 14 февраля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий.

РИА Новости / POOL

«У нас есть весомые достижения, но нам, безусловно, нужно двигаться дальше, продолжать эту работу, причём на качественно новом уровне, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Путин в приветствии к участникам и гостям Второго форума будущих технологий заявил, что в работу и практику отечественной медицины следует как можно скорее внедрять уникальные достижения науки. Он подчеркнул, что сегодня бурный научный прогресс открывает колоссальные перспективы в таких сферах, как биомедицина, генетические, геномные и нейротехнологии, в технологиях искусственного интеллекта.

1 декабря 2023 года Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место.