Москва, 14 февраля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Сеть национальных медицинских исследовательских центров в России должна быть расширена. Об этом заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, посвящённого будущим технологиям.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Предлагаю расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами», — сказал глава государства.

Вместе с тем российский лидер отметил, что необходимо обновлять материально-техническую базу федеральных медицинских и научных учреждений, которые обеспечивают высокотехнологическую помощь пациентам, особенно, как отметил Путин, в сферах кардиологии, ортопедии и онкологии.

Как передавало ИА Регнум, Путин по видеосвязи 31 января открыл два медцентра в Донецке и в Мариуполе, а также сдал в эксплуатацию общежитие для студентов в Мелитополе и жилой дом в Луганске.

Открытие медучреждений и жилых объектов происходило в рамках совещания социально-экономического развития новых российских регионов.

Кроме того, 8 февраля на торжественной церемонии в честь 300-летия РАН глава государства заявил, что поддержка науки в России обязательно продолжится.

Президент тогда подчеркнул, что в случае, если есть желание, чтобы Россия была Россией, развивалась и имела твёрдые перспективы, необходимо поддержать фундаментальную науку, без которой нет будущего, и прикладные исследования.

Помимо этого, по словам российского лидера, расходы на науку в России в ближайшие три года превысят 1,5 трлн рублей. Глава государства поручил увеличить финансирование прикладных проектов, которые поддерживает Российский научный фонд, и подчеркнул, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире.