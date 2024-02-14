Варшава, 14 февраля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский раскритиковал мэра украинского Львова Андрея Садового на высыпанное фермерами зерно, заявив, что тот говорит на «бандеровском языке». Об этом вице-спикер рассказал в эфире телеканала Polsat.

Стрингер/РИА Новости Мэр Львова Андрей Садовой

«Советую мэру Львова Садовому выпивать стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто кажется, что господин мэр говорит на бандеровском языке», — сказал Згожельский.

По его словам, этот «миф национального сознания ещё живет среди многих украинцев». Он также отметил, что понимает фермеров, которые так поступили с зерном, поскольку они сделали это «от отчаяния».

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля польские фермеры, протестующие против ввоза украинского зерна в Евросоюз, вскрыли фургоны с зерном близ пограничного пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск».

Позже мэр Львова Садовой назвал польских фермеров, высыпавших зерно, «пророссийскими провокаторами».

После прекращения действия эмбарго Евросоюза на поставки зерна и других сельхозтоваров с Украины в сентябре 2023 года власти Венгрии, Польши и Словакии ввели аналогичный запрет в отношении своих стран самостоятельно.

31 января Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту «чувствительной» сельскохозяйственной продукции ЕС.