Москва, 14 февраля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Российские предприятия должны использовать в названиях своих брендов кириллицу, экономика страны «дозрела» до этого шага, заявил 14 февраля вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

России нужны новые отечественные промышленные бренды, и в стране уже есть «плеяда» компаний, которые производят продукцию не хуже своих глобальных конкурентов, но многие из этих компаний продолжают маскировать бренды под зарубежные, используя написание названий на латинице, сказал Мантуров в ходе своего выступления на Дне промышленности в рамках международной выставки-форума «Россия».

«Полагаю, что уровень зрелости отечественных производителей, да и простое уважение к своей стране, к родному языку, позволяет рассчитывать на изменение этого подхода. Можно считать это моим посылом к маркетологам и руководителям компаний», — сказал вице-премьер.

Летом 2023 года на Петербургском экономическом форуме, комментируя тот же вопрос, Мантуров отмечал, что сам он является сторонником использования кириллицы, однако для компаний этот вопрос может являться спорным, поскольку им необходимо «сохранять экспортный потенциал».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, выступившая с этой инициативой, отметила, что её основной посыл — защита русского языка и ограничение использования англицизмов и иностранных слов. Депутаты долгое время пытались продвинуть такую инициативу, но не получали поддержки профильных ведомств, сказала Ямпольская.

В феврале 2023 года Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о защите русского языка. Закон, в частности, установил, что при использовании русского языка как государственного должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка, не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, в том числе нецензурной брани, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.