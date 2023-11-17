Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве. Об этом стало известно во время его выступления на Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Конечно, поддержим ваш законопроект. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно», — сказал президент, отвечая на просьбу председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, выступившей с такой инициативой.

Основным её посылом была защита русского языка и ограничение использования англицизмов и иностранных слов. Как пояснила Ямпольская, долгое время депутаты пытались продвинуть такую инициативу, но не получали поддержки профильных ведомств. По её словам, ситуацию улучшило внесение изменений в основы государственной политики.

Глава государства при этом призвал не скатываться в крайности и брать лучшее из разных стран, но не забывать своих корней.

«Нам всегда не хватает прагматичности. Надо не стесняться брать самое лучшее, что есть, где бы это ни было. Но никогда нельзя забывать своих собственных корней, опираться на традиции и добиваться максимального результата для себя самих», — резюмировал Путин.

Как сообщало ИА Регнум в феврале, комитет Госдумы по экономполитике склонен не поддержать проект, устанавливающий запрет на использование в рекламе алфавитов не на графической основе кириллицы. Законопроект внесли в Госдуму сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. Поправки предлагается внести в закон «О рекламе», документ предлагает установить запрет на использование в рекламе «алфавитов не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию».