Москва, 16 февраля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о защите русского языка, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума РФ

Органам государственной власти предписывается обеспечивать защиту и поддержку государственного языка.

Устанавливается, что при использовании русского языка как государственного должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка, не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, в том числе нецензурной брани, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.

Русский государственный язык становится обязательным в целом ряде сфер, прежде всего во взаимоотношениях органов государственной власти и граждан, в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами. Кроме того, русский государственный язык предписывается при общении с потребителями, в образовании и так далее, однако определены и сферы, где использование русского языка регулируется не так строго, например СМИ, реклама, торговля, где допускаются «особенности».

Кроме того, законом определяются критерии идентичности текстов на русском языке и на иных языках. Прописывается, что тексты, например, на латинице и на кириллице должны быть идентичны по размеру, размещению и цвету шрифта.