Москва, 14 февраля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В Москве началось очное обучение наблюдателей за выборами президента России от столичной Общественной палаты, сообщил 14 февраля общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель председателя Общественной палаты столицы Михаил Швыдкой в ходе церемонии открытия обучения отметил значимость общественного наблюдения для современной политической системы и указал, что на «московский стандарт» наблюдения за выборами равняются многие другие регионы.

«Активная деятельность нашего Общественного штаба помогает выявлять и предотвращать возможные попытки нарушений избирательного процесса. Наблюдатель — это непредвзятая сила, заинтересованная в защите голосов избирателей и интересов гражданского общества в целом», — сказал Швыдкой.

Занятия для наблюдателей будут проходить онлайн и очно. Преподаватели столичных вузов расскажут слушателям об основах избирательного законодательства. Направления на участки кандидаты получат после сдачи аттестации.

Обучение видеонаблюдателей организовано отдельно, сообщил штаб. Каждая участковая избирательная комиссия оборудована камерами, наблюдатели во время выборов будут следить за всем, что происходит на участках, и при подозрениях на нарушения будут сообщать о них в «группу разбора».

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Ассоциации Независимого общественного мониторинга сообщила, что на предстоящих президентских выборах наблюдателям от политических партий, кандидатов и общественных палат будут предоставлены новые инструменты контроля за работой дистанционного электронного голосования.

В январе 2024 года Общественная палата России заключила с общественными объединениями и некоммерческими организациями соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на президентские выборы. Документ подписали представители 55 общероссийских организаций.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Впервые голосование на выборах президента пройдёт в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В избирательном бюллетене будут четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.