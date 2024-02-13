Вашингтон, 13 февраля, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с американцем Полом Уиланом, отбывающим наказание в России за шпионаж. Разговор состоялся 12 февраля, уточнил Блинкен в ходе выступления в вашингтонском центре имени Вудро Вильсона.

U.S State Department

«Я переговорил по телефону с Полом Уиланом. Мы каждый божий день продолжаем интенсивные усилия, чтобы вернуть его домой», — сказал госсекретарь.

Блинкен заверил, что США будут добиваться возвращения всех задержанных американцев к своим родным и близким.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент США Джо Байден встретился с сестрой американского гражданина Пола Уилана, отбывающего наказание в России. Глава Белого дома обсудил с ней работу администрации США над освобождением заключённого. Во встрече также участвовал советник по национальной безопасности Джейк Салливан. После разговора Байден пообщался по телефону с родителями Уилана.

Пола Уилана задержали в России в конце 2018 года. Его обвинили в шпионаже. Следствие заподозрило Уилана в попытках получить сведения о курсантах учебного заведения Федеральной службы безопасности. Суд приговорил обвиняемого к 16 годам колонии. США пытались включить его в сделку по обмену с участием россиянина Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы по обвинению в торговле оружием, но Бут вернулся в Россию в рамках другого обмена.