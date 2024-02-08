Луганск, 8 февраля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Украинские подразделения на купянском, краснолиманском и днонецком направлениях временно сократили применение бронетехники стран НАТО, сообщил 8 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На купянском, краснолиманском и донецком направлении украинские боевики временно снизили использование западной бронетехники», — сообщил Марочко.

Он пояснил, что украинским подразделениям приходится так поступать из-за погоды в виде осадков и плюсовой температуры. Распутица не даёт эффективно использовать западную бронетехнику в боевых действиях из-за низкой проходимости, в том числе гусеничной техники.

Эксперт отметил, что ВСУ не хватает ремкомплектов и техника надолго выходит из строя даже при небольших поломках.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 8 февраля проинформировало о том, что на краснолиманском направлении российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам ВСУ. Российские лётчики использовали неуправляемые авиационные средства поражения типа НАР С-8.

Украинская армия за сутки потеряла 220 военных на краснолиманском направлении. Как сообщил 7 февраля официальный представитель Минобороны России, российские военные нанесли по ВСУ удары в районе села Дзержинское и отразили две атаки украинской армии в районе села Ямполовка в ДНР.