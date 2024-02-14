Москва, 14 февраля, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западной группировки российских войск при выполнении боевых задач ударили по тыловым позициям ВСУ на купянском направлении фронта, сообщили в Минобороны РФ.

z.mil.ru Боевой расчет РСЗО «Ураган» ведет огонь по позициям ВСУ

В результате силами российских военных были уничтожены укрепления и склад боеприпасов противника.

Цели обнаружила воздушная разведка, благодаря которой удалось засечь систематические передвижения групп боевиков, тяжелой техники и большого количество грузовиков ВСУ.

Несколькими последовательными ракетными ударами были разрушены здания, укрепления, техника и живая сила противника, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в течение суток на купянском участке фронта киевский режим потерял до 180 военных, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и пять автомобилей, отметил 13 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также подразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 44-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.

Под Купянском российские РСЗО «Торнадо-Г» Западного военного округа нанесли удар по скоплению живой силы противника во время ротации формирований украинских сил. На указанном участке боевых действий российские артиллеристы поддержали оборону танкистов и мотострелков, пояснили в Минобороны.