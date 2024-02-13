Москва, 13 февраля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Российские расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Западной группировки войск сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении, ударив по скоплению живой силы противника, сообщили в Минобороны.

Цитата из видео. Министерство обороны России Боевая работа расчетов РСЗО «Торнадо-Г» в зоне проведения СВО

«На купянском направлении РСЗО «Торнадо-Г» Западного военного округа нанесли удар по скоплению живой силы противника во время ротации формирований украинских сил», — отметили в ведомстве.

На указанном участке боевых действий российские артиллеристы поддерживают оборону танкистов и мотострелков, пояснили в Минобороны.

Командир взвода с позывным Джеки рассказал, что для артиллерии работа есть всегда, боевые задачи выполняются в любую погоду, добавил военный.

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Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы взяли в плен шесть украинских боевиков. Военнопленные являются бойцами нацгвардии родом из Киева. Пятеро из них молодого возраста, самый опытный участвовал в боевых действиях против Донбасса с 2014 года. Появление на передовой молодых киевлян нетипично для спецоперации, поскольку на фронт чаще всего отправляют жителей провинциальных регионов Украины. Пленные оказались идейными нацистами. У них обнаружили шевроны с неонацистской символикой и татуировки со свастикой. Видео опубликовано в Telegram-канале штурмового отряда «Чёрная мамба».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в ночь на 11 февраля ВС России ударами по Николаеву поразили два порта, Черноморский судостроительный завод, а также нефтебазу и военное предприятие «Зоря-Машпроект». Всего в городе насчитали 10 «прилетов» в три волны, сказал он.