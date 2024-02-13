Москва, 13 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Киевский режим потерял за сутки до 180 военных на купянском направлении. Об этом 13 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

«Противник потерял до 180 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и пять автомобилей», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 44-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что российские расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Западной группировки войск сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении, ударив по скоплению живой силы противника.

Конашенков 11 февраля сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции до 210 человек личного состава.