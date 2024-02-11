Вашингтон, 11 февраля, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден представляет угрозу национальной безопасности страны из-за проблем с памятью, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Он (Джо Байден. — Прим. ред.) представлял угрозу национальной безопасности ещё до того, как у него начались ранние стадии деменции… Теперь это усугубляется тем, что он едва помнит, что было вчера», — сказал Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ отметил, что республиканцы ещё несколько лет назад начали говорить о снижении умственных способностей президента, однако эта проблема привлекла внимание общественности лишь после отчёта Роберта Хёра, в котором спецпрокурор порекомендовал не выдвигать в отношении Джо Байдена обвинений по делу о ненадлежащем хранении секретных документов из-за проблем американского лидера с памятью.

Как передавало ИА Регнум, профессор Университета Джонса Хопкинса хирург Марти Макарти в интервью Fox News заявил, что Джо Байден демонстрирует признаки прогрессирующей деменции, которые стали всё чаще проявляться в течение последних пяти лет. Врач отметил, что время от времени допускать речевые ошибки и путать факты является нормальным для любого человека, однако в случае с Байденом провалы в памяти и странности в поведении вызывают беспокойство.

По данным издания The Wall Stret Journal, многие избиратели в преддверии президентских выборов в США перестали рассматривать Байдена как президента страны, несмотря на некоторые успехи и ряд законодательных и дипломатических достижений. Как заявили авторы материала, главная проблема Байдена заключается не только в его преклонном возрасте и проблемах со здоровьем, но и в том, что избиратели перестали видеть в нём сильного государственного деятеля или мастера переговоров.