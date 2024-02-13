Анапа, Краснодарский край, 13 февраля, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Жилой 11-этажный дом в Анапе по улице Объездной, где вечером 13 февраля загорелась мансарда, построили без проектных и разрешительных документов. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Кадр из видео

По информации следствия, дом введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома.

Огонь с кровли перекинулся на квартиры верхних этажей с обеих сторон дома, также горят квартиры и в середине дома. Искры, горящие материалы падают и разлетаются по округе.

По поручению мэра Анапы Василия Швец ПВР развернуты на базе отелей «Паллада», «Полярные зори» и «Альфа». 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах. Их обеспечат проживанием и горячим питанием.

Как сообщало ИА Регнум, в 11-этажном жилом доме в Анапе вечером 13 февраля загорелась мансарда.

По факту пожара в многоэтажном доме в Анапе возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Крыша дома частично обрушилась, огонь перекинулся на квартиры. На месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 440 человек, в том числе 112 детей, при пожаре пострадал один человек. Для эвакуированных жильцов дома организованы три пункта временного размещения вместимостью 360 человек.