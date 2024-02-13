Анапа, Краснодарский край, 13 февраля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. В ходе тушения пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе были спасены 12 человек, сообщила 13 февраля пресс-служба МЧС.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России на пожаре спасли 12 жильцов», — сказано в сообщении в Telegram-канале Министерства.

Ранее МЧС сообщило, что площадь пожара в жилом доме в Анапе составляет 1000 кв. м. К тушению были привлечены около 70 специалистов и 22 единицы техники.

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Министерство также информировало, что в 11-этажном жилом доме горит мансарда. По предварительной информации, пострадавших нет, спасатели проводят эвакуацию жильцов.

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края ранее заявила, что загоревшийся дом был построен и введён в эксплуатацию без проектной и разрешительной документации.

«Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации и введён в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома», — сказано в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Причины пожара устанавливаются, отметила также пресс-служба.