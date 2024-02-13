Москва, 13 февраля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля представить ему предложения по установлению в России Дня наставника, сообщила 13 февраля пресс-служба Кремля на своём сайте.

Дарья Антонова ИА Регнум

Это поручение глава государства адресовал Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруду.

«Подготовить и представить предложения об установлении Дня наставника. Срок — 1 июля 2024 г.», — говорится в списке поручений президента.

Кроме того, к 1 марта администрации президента поручается направить в кабмин предложения по повышению роли и престижа педагога и наставника, подготовленные регионами.

Также Путин поручил организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» для вовлечения граждан в патриотическое воспитание.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря президент в Кремле провёл заседание Государственного Совета, посвящённое укреплению роли педагога и наставника. Перед началом заседания глава государства осмотрел тематическую выставку, посвящённую ключевым мероприятиям и событиям Года педагога и наставника.

На заседании Владимир Путин поручил законодательно предусмотреть возможность начисления доплат за наставничество. Российский лидер также предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Глава государства призвал сохранять живой дух наставничества. Он отметил, что в стране нужно создавать условия, чтобы взять на себя почётную миссию наставника стремились как можно больше граждан.