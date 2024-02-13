Путин поручил организовать общероссийский конкурс «Наставник года»
Москва, 13 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить проведение конкурса «Наставник года».
Перечень поручений главы государства по итогам состоявшегося 27 декабря 2023 года заседания Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника был опубликован 13 февраля.
«При участии автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» обеспечить проведение конкурса «Наставник года», — сказано в перечне поручений.
Правительство должно представить президенту доклад по этому вопросу в срок до 1 июля.
Также глава государства поручил правительству в тот же срок при участии ряда общественных организаций организовать ещё один национальный конкурс наставников.
«Организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!», направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание», — сказано в документе.
Как сообщало ИА Регнум ранее, на заседании Госсовета в декабре 2023 года Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года» и привлечь победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей» к работе площадки по развитию наставничества.
Кроме того, президент одобрил идею создания всероссийской цифровой платформы по выбору наставника по различным родам деятельности и поручил законодательно предусмотреть возможность начисления доплат за наставничество.