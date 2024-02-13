Москва, 13 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить проведение конкурса «Наставник года».

Михаил Терещенко/ТАСС

Перечень поручений главы государства по итогам состоявшегося 27 декабря 2023 года заседания Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника был опубликован 13 февраля.

«При участии автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» обеспечить проведение конкурса «Наставник года», — сказано в перечне поручений.

Правительство должно представить президенту доклад по этому вопросу в срок до 1 июля.

Также глава государства поручил правительству в тот же срок при участии ряда общественных организаций организовать ещё один национальный конкурс наставников.

«Организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!», направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание», — сказано в документе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, на заседании Госсовета в декабре 2023 года Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года» и привлечь победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей» к работе площадки по развитию наставничества.

Кроме того, президент одобрил идею создания всероссийской цифровой платформы по выбору наставника по различным родам деятельности и поручил законодательно предусмотреть возможность начисления доплат за наставничество.