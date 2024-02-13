Брюссель, 13 февраля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Евросоюз и Армения решили запустить работу над амбициозным расширение партнёрства, сообщил 13 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам пятого заседания Совета партнёрства ЕС — Армения.

Алина Старостина/РИА Новости

Он напомнил, что в октябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в Европарламенте, что Армения готова двигаться ближе к Евросоюзу.

«В ответ на это в октябре Евросовет — высший институт ЕС — поручил мне изучить пути укрепления наших отношений по всем измерениям. И в этом контексте сегодня мы решили запустить работу над амбициозной повесткой нового партнерства», — сказал Боррель.

По его словам, ЕС призвал Армению к проведению реформ для начала диалога по достижению безвизового режима.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Армения официально присоединилась к МУС и стала его полноправным членом. 14 ноября 2023 года Ереван официально сдал на хранение ратификационную грамоту Римского статута. В Министерстве иностранных дел России отмечали, что ратификация договора окажет негативное влияние на развитие российско-армянских отношений, поскольку в марте Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние России в республике. При Лавров выразил уверенность, что народ Армении связывает свои историю с Россией, а не с Западом.