Санкт-Петербург, 13 февраля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в торговом центре произошла массовая драка с участием подростков из-за замечания по поводу нецензурной брани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Установлено, что конфликт возник в зоне фудкорта из-за замечания о нецензурной лексике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пятеро участников драки были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Среди них четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, а также 22-летний молодой человек.

В ведомстве добавили, что после профилактической беседы подростков передали родителям, а в отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля в центре Новосибирска группа молодых людей избила мужчину. На кадрах, опубликованных с места ЧП, видно, как юноши начали конфликтовать с мужчиной, затем перепалка переросла в массовую драку. Потерпевшего избили и под звуки стрельбы погрузили в машину. На вид нападавшим было 19-20 лет. В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что начали проверку по факту драки.