Тула, 2 февраля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии онкологических центров в регионах РФ в Томске, Уфе и Якутске.

Кадр из видео

«Сегодня сразу в трёх регионах России — в Томске, Уфе и Якутстке открываются новые современные медицинские учреждения, которые специализируются на лечении онкологических заболеваний. Это ещё один шаг к повышению доступности и эффективности такой помощи, а значит сбережению жизней и здоровья наших граждан», — сказал президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании и оснащении этих комплексов. Он подчеркнул, что такая работа идёт во многих регионах РФ, практически по всей стране.

«Я на прошлой неделе, вы знаете, посещал новый онкологический центр в Калининградской области и только что посмотрели тульский онкоцентр, который был открыт совсем недавно, в конце прошлого года. И что сразу обращает на себя внимание — значительная часть оборудования, а онкологическое направление одно из самых сложных и высокотехнологичных в медицине, значительная часть оборудования именно отечественного производства», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Владимир Путин посетил онкологический центр Калининградской области. Исполняющий обязанности главного врача рассказал главе государства что открытие центра позволит обеспечить жителей региона доступной и качественной помощью. Президент, осмотрев учреждение, заявил, что он впечатлён его масштабом. Он сказал, что это целый город, квартал.