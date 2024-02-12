Москва, 12 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ отразили за сутки три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника составили более 165 военных. Об этом 12 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Потери противника составили: более 165 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-302», — сказал Конашенков.

Он отметил, что группировка войск «Восток» во взаимодействии с авиацией отразила три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны около населённых пунктов Водяное (ДНР) и Приютное Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля Конашенков сообщил, что ВСУ на южнодонецком направлении потеряли за сутки 150 военных. Российские военные нанесли удары по украинским войскам в районах посёлка Шевченко и Водяное в ДНР и села Приютное в Запорожской области. В Херсонской области ВС России нанесли удары по ВСУ в районе города Берислава, посёлка Ивановка и сёл Тягинка, Львово и Михайловка.