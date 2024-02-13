Баку, 13 февраля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Президентом Азербайджана на следующий семилетний срок официально объявлен Ильхам Алиев. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) республики.

Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Кандидата в президенты Азербайджанской Республики Алиева Ильхама Гейдар оглу объявить избранным президентом Азербайджанской Республики», — говорится в тексте постановления пленума суда, которое зачитал на заседании председатель КС Фархад Абдуллаев.

Как сообщало ИА Регнум 9 февраля, Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана. За него проголосовало 92,12% жителей республики. Выборы состоялись 7 февраля. За пост главы государства боролись семь кандидатов.

Голосование проходило на 6537 избирательных участках, включая 26 в Карабахе. За ходом выборов следили свыше 89 300 местных и 790 международных наблюдателей из 89 стран.

Президент России Владимир Путин 8 февраля поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы Азербайджана во время телефонного разговора. Лидер РФ пожелал коллеге новых успехов в работе.