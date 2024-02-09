Баку, 9 февраля, 2024, 10:22 — ИА Регнум. На выборах президента Азербайджана победу одержал Ильхам Алиев с 92,12% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

AP/TASS Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Голосование состоялось 7 февраля. За пост президента Азербайджана боролись семь кандидатов.

Другие кандидаты набрали: Захид Орудж — 2,17% голосов, Фазиль Мустафа — 1,98%, Гдрат Гасангулиев — 1,72%, Рази Нуруллаев — 0,80%, Эльшад Мусаев — 0,66%, Фуад Алиева — 0,53%.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на президентских выборах в Азербайджане проходило на 6537 избирательных участках, включая 26 на территории Нагорного Карабаха. За ходом выборов следили 89 366 местных наблюдателей и 790 международных из 89 стран.

Президент России Владимир Путин 8 февраля во время телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы Азербайджана. Российский лидер пожелал коллеге новых успехов в работе.