Киев, 13 февраля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Новый главком ВСУ Александр Сырский может начать крайне опасные для армии операции ради удовлетворения желаний лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом украинский политик Георгий Тука заявил в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский и Александр Сырский

По его словам, Зеленскому нужно продемонстрировать успехи на фронте, из-за чего Сырский может попытаться провести какие-то «спецоперации». Тука отметил, что именно это сейчас вызывает у него наибольшие опасения.

Политик добавил, что источники в украинской армии не раз говорили ему о нацеленности Сырского на точное исполнение приказов Зеленского. По мнению Туки, новому главкому могли поручить добиться «победы».

Медийные операции Сырского обернутся «крайне негативными последствиями» из-за низкой материальной обеспеченности ВСУ и ограниченности в людских ресурсах, опасается политик.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 8 февраля объявил, что Валерий Залужный более не является главкомом ВСУ. Его преемником стал бывший командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Ведущие западные СМИ называют Сырского человеком с неоднозначной репутацией, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского.

Украинские бойцы рассказали, что из-за пренебрежения к жизням военных Сырский получил прозвища Мясник и Генерал 200. По их словам, Сырский командовал обороной Артёмовска, где его решения привели к тяжёлым потерям.

Глава ДНР Денис Пушилин предположил, что после назначения главкомом Сырский организует очередные «мясорубки» в зоне СВО.