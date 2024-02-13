Уссурийск, Приморский край, 13 февраля, 2024, 04:00 — ИА Регнум. В Уссурийске Приморского края следователи проверяют информацию о нападении подростков на участника спецоперации. Личности школьников установлены. Их подозревают в избиении мужчины, а также грабеже. Об этом «РИА Новости» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Романова.

Goodfon.ru Подростки

Инцидент произошёл в конце января. Установлено, что группа девятиклассников под видом мнимого долга приехала к участнику СВО, школьники избили его и забрали мобильный телефон.

Возбуждено два уголовных дела: за халатность органов системы профилактики и кражу. Потерпевший написал заявление в полицию.

«Подростки состоят на профилактическом учёте, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе. Будем разбираться, пока проводится проверка», — пояснила Ольга Романова.

Установлено, что все четверо участников разбойного нападения из семей, где есть конфликтные ситуации, где нет отцов.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов задержали троих участников драки в городе Невинномысске Ставропольского края, в которой одним из пострадавших стал участник спецоперации.

18 декабря в Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих мужчин, жестоко избивших участника спецоперации. Они напали на мужчину после того, как он сделал им замечание по поводу их автомобиля, припаркованного на тротуаре.

В Чехове в кафе «Вояж» уроженцы Армении отбили бойца СВО от напавших на него земляков. Владелец кафе, который разнял дерущихся, объяснил, что выступил против несправедливости, а национальность в этой ситуации не имела для него никакого значения.

Пострадавший рассказал в ресторане, что вернулся из зоны СВО, был ранен. На этой почве и возник конфликт, мужчины набросились на него.