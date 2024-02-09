Ставрополь, 10 февраля, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих участников драки в городе Невинномысске Ставропольском края, в котором одним из пострадавших стал участник специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

В следственном управлении СК РФ по региону 9 февраля сообщили, что конфликт произошёл в одном из заведений общественного питания. Драка завязалась между двумя компаниями.

В результате инцидента несколько местных жителей, в том числе участник СВО, получили телесные повреждения. После случившегося задержали троих нападавших.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 213 «Хулиганство». Максимальное наказание, которое грозит им по этой статье, составляет семь лет тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря в Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих мужчин, жестоко избивших участника спецоперации. Они напали на мужчину после того, как мужчина сделал им замечание по поводу их автомобиле, припаркованного на тротуаре.

Злоумышленники скрылись после нападения. Пострадавший вызвал полицию, которая разыскала мужчин. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».