Москва, 30 января, 2024, 13:28 — ИА Регнум. В Чехове в кафе «Вояж» уроженцы Армении отбили бойца СВО от напавших на него земляков. Об этом ИА Регнум рассказал директор заведения, его слова подтвердило видео, снятое одним из посетителей. Владелец кафе объяснил, что выступил против несправедливости, а национальность в этой ситуации не имела для него никакого значения.

Кадр из видео

В ночь с 13 на 14 января в кафе «Вояж» на улице Советской произошла драка. Заметив конфликт, сотрудники заведения быстро отреагировали и вмещались в происходящее. Участников развели по разным углам и проследили, чтобы драка не продолжилась на улице. Медицинская помощь никому на месте не понадобилась, поэтому ситуации не придали большого значения. Лишь спустя несколько дней директор кафе «Вояж» узнал, какой оборот приняла эта история в соцсетях и СМИ. О драке рассказала в своих соцсетях «Русская община».

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По версии общественной организации, в тот вечер в кафе отдыхал военнослужащий по имени Артём, который находится в отпуске из-за ранения. В заведении и на улице во время перекура мужчина вёл беседы о своём боевом опыте. Именно это, по словам общины, и стало причиной конфликта с отдыхавшими там же уроженцами Армении. А поводом для конфликта стал танец с одной из посетительниц кафе, на который её пригласил боец СВО. Подробное описание случившегося члены общины разослали по многим группам в соцсетях. В них упоминались угрозы в адрес военнослужащего и его партнёрши по танцу.

«Ей кричали: «Ты с ума сошла? Ты знаешь, с кем танцевала? Таких убивать нужно, а не танцевать с ними!», а военнослужащему: «Вас там не добили, мы тут добивать будем!» Девушку не только оскорбляли, но и пытались избить», — говорится в сообщении

По версии рассказчика, военнослужащий заступился за девушку и на него набросились 12–15 человек, которые избивали его долго, в несколько заходов. Эту историю по пабликам распространял один из участников «Русской общины» 43-летний Виталий. Журналистам ИА Регнум мужчина объяснил, что лично в тот вечер в кафе не присутствовал и пострадавшего в драке Артёма не знает, а всю историю узнал со слов товарищей по общественной организации.

С момента происшествия прошло больше двух недель, но об избитом бойце СВО до сих пор известно очень мало. В соцсетях о нём пишут, что он ушёл на СВО в качестве добровольца, его позывной Томас, и он находится в отпуске по ранению в бедро. Какие травмы мужчина получил во время драки в кафе, до сих пор неизвестно. Журналисты ИА Регнум связались с представителями «общины», но они отказались предоставлять информацию о пострадавшем бойце СВО и состоянии его здоровья, ссылаясь на конфиденциальность. В то же время в своих соцсеятх «Русская община» опубликовала видео с Артёмом из его квартиры. На записи участники организации утверждают, что держат историю на контроле, а сам военнослужащий рассказал, что чувствует себя лучше.

В распоряжении ИА Регнум появилось видео драки из кафе «Вояж». Его заснял один из посетителей заведения. На записи видно, как директор кафе Рудик отбивает участника СВО от нападавших на него уроженцев Армении. Видео длится немногим больше 30 секунд, и, возможно, на него попал не весь конфликт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что директор кафе «Вояж» Рудик рассказал, как вместе со своими сотрудниками спасал военнослужащего. Мужчина объяснил, что нападавших было не так много, как утверждали ранее, а прекратить драку сотрудники смогли меньше чем за минуту. По словам директора кафе, лишь спустя несколько дней он узнал, что защищал военнослужащего. В ту ночь ни он, ни его сотрудники не слышали в кафе никаких угроз или оскорблений, связанных с участием в СВО.

«Я увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Я только спустя несколько дней из новостей узнал, что он военный и с СВО вернулся. Мы с работниками подскочили, когда завязалась серьёзная драка. Все были пьяны. Боец СВО был с другом, но его друг за него не заступился, а только кричал, что он из ФСБ. За русского парня заступились только мы, хотя мы сами армяне. Но мне как директору заведения нет разницы, армянин, или русский, или другой национальности человек. В тот вечер армяне были не правы, их было двое, а русский — один», — говорит директор кафе.

В ситуации продолжают разбираться Следственный комитет и полиция. В их распоряжении находятся записи с камер, установленных в кафе.