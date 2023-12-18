Санкт-Петербург, 18 декабря, 2023, 23:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге двоих мужчин задержала полиция после жестокого избиения участника спецоперации за замечание о припаркованном на тротуаре автомобиле, сообщила 18 декабря пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кадр из видео

Вечером в полицию Василеостровского района поступила информация о конфликте возле дома №2 в Биржевом переулке.

«Установлено, 40-летний мужчина, участник СВО, шёл по тротуару и обратил внимание на автомобиль «Лексус», который был частично припаркован на тротуаре. Рядом находились двое. Мужчина сделал им замечание, возникла словесная перепалка, переросшая в драку», — уточнили в полиции.

Отмечается, что после драки злоумышленники скрылись, а пострадавший вызвал правоохранителей.

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Подозреваемых задержали в течение нескольких минут. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 31 и 33 лет. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, в августе участника специальной военной операции Михаила Таскина избили в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае. По словам пострадавшего, конфликт произошёл с местными жителями из-за разного мнения относительно СВО. Правоохранители задержали двоих подозреваемых и установили личность ещё одного предполагаемого участника нападения на бойца.

В Кремле заявили, что российское общество категорически осуждает проявления неуважения к ветеранам СВО. Те, кто позволяет себе унижать участников спецоперации, заслуживают абсолютного порицания и, если необходимо, наказания, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.