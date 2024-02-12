Днепропетровск, Украина, 13 февраля, 2024, 00:11 — ИА Регнум. На Украине взрывы прогремели в Днепропетровске. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрывы в городе произошли на фоне объявленной во всей области воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, также сирены предупредили об опасности с воздуха население Николаевской области, подконтрольных Киеву районов Херсонской, Запорожской областей и ДНР.

Заявлений от местных властей о последствиях взрывов в Днепропетровске не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны ВС России уничтожили 33 украинских беспилотника. Об этом на брифинге 12 февраля проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооружённые силы РФ отразили за сутки три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника составили более 165 военных.

В Кировоградской области ударом ВС России были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также порядка 20 единиц военной техники иностранного производства.