Днепропетровск, Украина, 13 февраля, 2024, 01:02 — ИА Регнум. На Украине повторная серия взрывов произошла в Днепропетровске. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

1stvc.net Взрыв

Издание «Зеркало недели» написало о перебоях с электричеством в городе после серии прозвучавших взрывов.

Местные власти не комментируют инциденты. Нет информации о повреждённых объектах.

Как сообщало ИА Регнум, первые взрывы в Днепропетровске произошли на фоне объявленной во всей области воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, также сирены предупредили об опасности с воздуха население Николаевской области, подконтрольных Киеву районов Херсонской, Запорожской областей и ДНР.

Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 240 военных ВСУ, один танк и три гаубицы, заявил 12 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооружённые силы России ударами по Николаеву поразили два порта, Черноморский судостроительный завод, а также нефтебазу и военное предприятие «Зоря-Машпроект», сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.