Киев, 24 января, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Командира диверсионной группы, полковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олега Бабия убили во время диверсионного рейда в зоне проведения спецоперации. Об этом 24 января сообщили в ГУР.

ГУР Украины Олег Бабий

При этом гибель военного датируется 30 августа. По данным Минобороны Украины, на последнем задании на территории России диверсионная группа Бабия, преодолев более 600 км от украинской границы, пыталась атаковать аэродром, но после диверсионного задания попала в засаду. Где именно это произошло, в ведомстве не уточнили.

В оборонном ведомстве также утверждают, что на счету полковника девять успешных вылазок на территорию России.

Никаких официальных комментариев от Минобороны России пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум 8 января, в зоне проведения специальной военной операции погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 с позывным Голубой шлем (Blue Helmet). Его звали Владислав Залистовский. 23-летний украинский лётчик из 114-й бригады тактической авиации Вооружённых сил Украины (ВСУ) не вернулся с очередного боевого вылета. Обстоятельства гибели пилота не уточнили.

20 декабря стало известно о ликвидации в зоне спецоперации американского наёмника Итана Хантера Хертвека, высмеивавшего российских военных. Мужчине был 21 год, до этого он служил в морской пехоте армии США.

Американец вступил в ВСУ летом 2023 года в качестве военного медика, но фактически выполнял боевые задачи обычного наёмника. Его ликвидировали в районе Авдеевки.

В апреле российские военные ликвидировали двух офицеров Главного управления разведки минобороны Украины. Виталий Курсов погиб в Артёмовске. В боевых действиях в Донбассе он участвовал с 2014 года и считался ветераном так называемой АТО. Также ликвидировали полевого командира группировки неонацистов «Сотни Лева» Сергея Лемеца. Известно, что он был одним из координаторов «оранжевой революции» 2005 года и «Евромайдана» 2014 года.

По данным Минобороны, только за сутки 23 декабря на шести направлениях в зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили более 850 украинских бойцов.