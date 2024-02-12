Штат Мичиган, США, 13 февраля, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Для урегулирования украинского конфликта США необходимо начать переговоры, а не продолжать оказывать военную помощь Киеву, заявила представительница офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп.

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«Конфликт на Украине можно и нужно было предотвратить. Нам необходимо начать переговоры, чтобы положить ему конец», — сказала она.

Представительница политика добавила, что вместо урегулирования конфликта, которому нет конца, США продолжают финансировать его. Вашингтон не участвует в каких-либо дипломатических усилиях, призванных к восстановлению мира на Украине, также не контролируются поступающие Киеву средства, указала Эллиторп.

Как сообщало ИА Регнум, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что США перестали выделять деньги Киеву и просят Евросоюз взять на себя эту ответственность, в результате чего Брюссель объявил о выделении €50 млрд. Кроме того, во Франции некоторые даже хотят создать так называемые сбережения для Украины, заявил Филиппо, призвав срочно всё это прекратить и договориться о мире.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами двух стран всё равно придут в норму. При этом глава государства признал, что на это понадобится много времени.