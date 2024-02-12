Париж, 12 февраля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку главы киевского режима Владимира Зеленского.

Hannes P Albert Президент Украины Владимир Зеленский

«Хватит быть посмешищами и платить ещё больше Украине Зеленского!» — написал Филиппо в соцсети X.

По его словам, США перестали выделять деньги Киеву и просят Евросоюз взять на себя эту ответственность, в результате чего Брюссель объявил о выделении 50 млрд евро, а во Франции некоторые даже хотят создать так называемые сбережения для Украины.

Филиппо заявил, что нужно срочно всё это прекратить и договориться о мире.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что от переговоров отказался Киев, а Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.

В январе 2024 года Путин, вспоминая о заявлении лидера фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии, отметил, что военный конфликт мог бы закончиться полтора года назад, если бы украинская сторона не послушала тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Он назвал руководство Украины придурками, указав на то, что эта история очередной раз продемонстрировала несамостоятельность киевского режима.