Москва, 12 февраля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны ВС России уничтожили 33 украинских беспилотника. Об этом на брифинге 12 февраля проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка Херсонской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 февраля Минобороны сообщило об уничтожении в небе над Белгородской областью украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Перед этим глава региона Вячеслав Гладков написал о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовали дрон ВСУ в Белгородском районе. Его перехватили в районе посёлка Майский. В результате случившегося никто не пострадал и удалось избежать разрушений.

9 февраля военное министерство проинформировало о том, что в ночное время суток над территорией России средства ПВО обезвредили 19 украинских беспилотников.