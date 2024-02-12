* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 февраля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы оштрафовал журналиста Матвея Ганапольского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 50 тыс. рублей из-за неуказания им своего статуса иноагента в публикациях, сообщили 12 февраля в пресс-службе суда.

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«Суд признал виновным Ганапольского М. Ю. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом)», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что иноагента оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Министерство юстиции включило Ганапольского в список иноагентов в 2022 году.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что в России действуют почти 570 иностранных агентов. В их числе 52 некоммерческие организации, 401 физическое лицо, 39 российских юрлиц. Также в этом списке числятся 20 общественных объединений, действующих без образования юрлица, 16 иностранных юрлиц, десять иностранных структур без образования юрлица.

Роскомнадзор в 2022–2023 годах наложил штрафы на иноагентов более чем на 1 млрд рублей за отсутствие маркировки, заявил 1 февраля начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.