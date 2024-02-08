Москва, 8 февраля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. В России действуют почти 570 иностранных агентов. Об этом 8 февраля на заседании комиссии по защите государственного суверенитета в Совете Федерации сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

«По состоянию на сегодняшний день в реестре иностранных агентов содержатся сведения о 763 лицах, но действующих 569 субъектов», ― уточнил он.

Свириденко добавил, что в их числе 52 некоммерческие организации, 401 физическое лицо, 39 российских юрлиц. Также в этом списке числится 20 общественных объединений, действующих без образования юридического лица, 16 иностранных юридических лиц, десять иностранных структур без образования юридического лица.

Как сообщало ИА Регнум, закон, предусматривающий регулирование деятельности физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами и занимающихся политической деятельностью на средства из-за границы, президент РФ Владимир Путинподписал в декабре 2020 года. НКО и физлица обязали обращаться в Минюст для включения в реестр.

В июле 2023 года глава государстве подписал закон о полномочиях Минюста проводить внеплановые проверки для иноагентов. За Минюстом закрепили полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах.

В ноябре прошлого года заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко сообщил, что Министерство юстиции России готовит проект постановления правительства и ведомственный приказ о введении штрафов в размере от 300 до 500 тыс. рублей за распространение материалов иноагентов и отсутствие маркировки об иноагенте. Речь идёт о любых способах распространения материалов иностранных агентов — посредством книг, интернет-каналов или мессенджеров.