Москва, 1 февраля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Роскомнадзор в 2022–2023 годах наложил штрафы на иноагентов более чем на 1 млрд рублей за отсутствие маркировки, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.

Иван Шилов ИА Регнум

«На иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов наложены штрафы более 1 млрд 17 млн рублей», — сказал он на форуме «Всё для Победы!», который проводит Народный фронт в Туле.

Кроме того, за указанный срок Роскомнадзором заблокировано более 4,2 тыс. сайтов и отдельных материалов нежелательных организаций.

Всего заблокировано или удалено по требованию Роскомнадзора более 792 тыс. материалов, содержащих экстремистский контент, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября 2023 года президент России Владимир Путин поздравил Роскомнадзор с 30-летием со дня образования, указав на востребованность слаженной работы службы в современных условиях.

Глава государства отметил, что всё это время Роскомнадзор обеспечивает информационный суверенитет России, целостность, устойчивость и безопасность сетей связи, а также надёжно защищает персональные данные россиян. то Служба внесла весомый вклад в совершенствование профильного законодательства, а также в качественное развитие отечественной цифровой индустрии, подчеркнул президент.