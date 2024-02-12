Москва, 12 февраля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Городские службы Москвы в условиях ледяного дождя в ряде районов столицы контролируют состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы, сообщили 12 февраля в столичном комплексе городского хозяйства.

Alexander Legky/Global Look Press

«По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. Утром провели превентивную сплошную противогололёдную обработку проезжей части и тротуаров», — сказано в сообщении в Telegram-канале комплекса.

Погодные условия способствуют образованию гололёда, власти призывают пешеходов быть внимательными и аккуратными, а водителей — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, отметили также представители ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МЧС сообщали, что 12 февраля Москву накроет ледяной дождь и установится туманная погода. Ожидается налипание мокрого снега, гололёд, местами сильный, отмечали в ведомстве. Автолюбителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не прибегать к внезапным манёврам и не парковать автомобили возле деревьев. «Жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы в Московском регионе продлили до вечера 13 февраля.

Оттепель в Москве сменится барическим «бугром» и аномально высокими показателями, отмечал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 13 февраля показания барометров начнут расти, благодаря чему снеговые тучи выдавят за пределы Подмосковья, а с 14 февраля антициклон с архипелага Северная Земля принесёт на Русскую равнину ледяной арктический воздух, в Москве в этот день похолодает до -16 градусов, отмечал эксперт.