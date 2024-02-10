Москва, 10 февраля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за предстоящего ледяного дождя. Об этом сообщили в гидрометцентре.

Рамиль Ситдиков /РИА Новости

«Гололедно–изморозевое отложение. Предупреждение будет действовать 12 февраля в период с 9:00 до 21:00. В это время ожидается ледяной дождь, который пройдёт в отдельных районах», — сообщили синоптики.

Также в столице продлили жёлтый уровень опасности из-за гололедицы в Московском регионе до вечера 13 февраля. Такое же предупреждение действует и в Подмосковье.

Как сообщало ИА Регнум, жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области ранее продлевали до вечера 6 февраля.