Москва, 11 февраля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Оттепель в Москве сменится барическим «бугром» и аномально высокими показателями, сообщил 11 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Извести/Константин Кокошкин

«До конца недели погода сохранится «миллион на миллион» — малооблачно, без осадков и аномально холодно», — заявил синоптик в Telegram-канале.

Барический «бугор» придётся на пятницу, 16 февраля, когда барометры покажут аномальные 769 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 13 февраля показания барометров начнут расти, благодаря чему снеговые тучи выдавят за пределы Подмосковья. Начиная со среды 14 февраля антициклон с архипелага Северная Земля принесёт на Русскую равнину ледяной арктический воздух. В Москве 14 февраля будет солнечно и бесснежно, ночью похолодает до –11…–16 градусов.

В четверг, 15 февраля, морозы окрепнут до –17…–22, а 16 февраля похолодает до –20…–25 градусов.

Как 11 февраля сообщало ИА Регнум, в понедельник, 12 февраля, синоптики предупредили москвичей о том, что столицу накроет ледяной дождь и установится туманная погода. В Росгидромете предупредили о налипании мокрого снега и гололёде из-за прохождения атмосферного фронта в Москве. В отдельных районах города пройдёт ледяной дождь и ожидается туман. К вечеру 12 февраля температура воздуха, по прогнозам синоптика, составит до минус 1–3 градуса.