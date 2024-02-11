Москва, 11 февраля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. В понедельник 12 февраля Москву накроет ледяной дождь и установится туманная погода. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Известия/ Сергей Лантюхов

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением атмосферного фронта 12 февраля с 6:00 до 21:00 в Москве ожидается налипание мокрого снега, гололед, местами сильный», — уточнили в сообщении ведомства.

В отдельных районах города пройдёт ледяной дождь и ожидается туман. Местами будет сильная гололедица.

Из-за неблагоприятных погодных условий автолюбителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не прибегать к внезапным манёврам. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев.

Как сообщало ИА Регнум, в столице продлили жёлтый уровень опасности из-за гололедицы в Московском регионе до вечера 13 февраля. Такое же предупреждение действует и в Подмосковье.

До этого жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и области продлевали до вечера 6 февраля.