Никосия, 12 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал безответственными высказывания экс-главы Белого дома Дональда Трампа об отказе помогать странам Североатлантического альянса, которые не выполняют требования по расходам на оборону. Об этом глава ФРГ заявил во время визита в Никосию.

IMAGO/M. Popow/Global Look Press Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

«Эти высказывания безответственны и даже играют на руку России. А в этом никто в нашем альянсе не может быть заинтересован», — приводит слова Штайнмайера DPA.

Вместе с тем, президент Германии отметил, что в США идёт предвыборная борьба, поэтому происходят «некоторые провокационные вещи».

«Но даже если они имеют провокационный характер, это не означает, что мы должны несерьёзно отнестись к этому», — подчеркнул Штайнмайер.

По словам политика, совершенно ясно, что Европа и Германия должны внести свой вклад в повышение расходов на оборону в ближайшие годы, независимо от исхода президентских выборов в Штатах.

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию нападать на любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили своих финансовых обязательств перед Альянсом. Он сообщил об этом 10 февраля во время предвыборного митинга в Южной Каролине.

На высказывание Дональда Трампа отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что заявления бывшего главы Белого дома о неготовности стран-участниц Североатлантического альянса защищать друг друга подвергают риску американских и европейских военных.

Действующий президент США Джо Байден увидел в словах Дональда Трампа о НАТО нацеленность лидера России Владимира Путина на крупные призы. Глава Штатов написал в соцсети X: «Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин и его прислужники нацелены на более крупные призы».