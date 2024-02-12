Москва, 12 февраля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 240 военных ВСУ, один танк и три гаубицы, сообщил 12 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, на указанном направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка ДНР и Белогоровка ЛНР.

«Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-20. Кроме того, уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, сутками ранее Конашенков заявлял, что на донецком направлении в зоне спецоперации украинская армия потеряла до 325 военных убитыми и ранеными. Также российские военные уничтожили танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30 Вооружённых сил Украины.

Кроме того, на этом направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ. Также Вооружённые силы России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Нового, Красного, Клещеевки и Курдюмовки.